Nella notte l’Argentina e il Venezuela si sono affrontate per l’ultima sfida del girone d’andata di qualificazione ai mondiali 2026. I campioni del mondo non sono riusciti a superare i padroni di casa dopo essere passati in vantaggio con un gol, fortunoso, di Otamendi. Infatti la rete di Rondon, a circa a metà del secondo tempo, ha decretato l’1-1 finale. Leandro Paredes è subentrato al 85′ al posto di Rodriguez, senza però aver avuto modo di incidere sul risultato.