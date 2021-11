Già tutto esaurito allo stadio Pierluigi Penzo in vista della gara di domenica tra Venezia e Roma, in programma alle ore 12:30. Sono stati infatti venduti tutti gli 8.000 tagliandi resi disponibili dalla società e quindi sarà il secondo sold out stagionale per il Venezia, dopo quello arrivato con la Fiorentina. In settimana potrebbero essere resi disponibili ulteriori biglietti per altri settori dello stadio.

tuttoveneziasport.it