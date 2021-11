Venezia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Si cambia per ripartire: ecco il 3-4-1-2

Pagine Romaniste – Cambio modulo per ripartire. La Roma è chiamata alla vittoria per rispondere all’Atalanta, ma soprattutto, per riprendere quel cammino interrotto prima dell’ultima sosta. Ora c’è il Venezia prima di rituffarsi nell’ultimo periodo di pausa verso il Natale. Mourinho stravolge la formazione andandosi a schierare con un 3-4-1-2. Doppia punta (Abraham e Shomurodov) difesa a tre (rientro di Kumbulla) e il recupero di Lorenzo Pellegrini. Finiscono in panchina Zaniolo e Mkhitaryan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Abraham, Shomurodov.

