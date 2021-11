Venezia-Roma, il retroscena: Mourinho spazientito per l’attesa abbandona la posizione delle interviste tv. Ma alla fine viene convinto

Il Mourinho furioso. Non solo per il risultato, che ha visto condannata la Roma al 3-2 contro il Venezia, peggior attacco del campionato, ma anche per il post partita. Come riportato da Alessandro Austini de Il Tempo, l’allenatore della Roma ha abbandonato la postazione delle interviste tv. A far innervosire lo Special One è stata la lunga attesa: “Non posso aspettare 10 minuti“, le parole riportate. Alla fine, però, la calma è stata ripristinata e Mou ha rilasciato le interviste.

Mourinho spazientito per l'attesa abbandona la posizione delle interviste con le tv

"Non posso aspettare 10 minuti"

Stanno provando a convincerlo a tornare#VeneziaRoma — Alessandro Austini (@aleaus81) November 7, 2021