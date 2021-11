Venezia, Okereke: “Scendiamo sempre in campo con un grande cuore, vediamo dove possiamo arrivare”

David Okereke, giocatore del Venezia, ha parlato prima dell’inizio della gara contro la Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A, ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

OKEREKE A SKY SPORT

Oggi dovete fare la vostra partita, ma forse dovete essere più cinici? Cosa fate per risolvere questo problema?

Lavoriamo giorno dopo giorno per arrivare ogni sabato-domenica bene. Se sogniamo bene, dobbiamo continuare a credere.

La salvezza è possibile, ci credete?

Il cuore conta tanto, quello che hai dentro ti porta dove vuoi arrivare. Scendiamo sempre in campo con un grande cuore, vediamo dove possiamo arrivare e cerchiamo di dare tutto partita dopo partita.

OKEREKE A DAZN

Oggi affrontate una big. Lo stadio sarà pieno. Avete pensato ai tifosi per la partita?

Loro meritano qualcosa di straordinario. Noi scendiamo in campo, cerchiamo di renderli felici. Poi anche a noi.

La guardate la classifica?

Io non guardo mai la classifica. Non so come fanno gli altri, io affronto ogni partita come se fosse l’ultima. Questa può cambiare tutto. Io cerco di dare il massimo, ma anche i miei compagni.