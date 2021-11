Venezia, il ds Collauto: “La vittoria contro la Roma è voluta e i numeri lo dimostrano”

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa durante questa sosta delle Nazionali ed è tornato sulla partita contro la Roma. Le sue parole:

La vittoria sulla Roma ha portato entusiasmo.

Credo che sia stata una partita che ha naturalmente portato entusiasmo, è il culmine di un buon momento, un momento di crescita dove la squadra ha affrontato bene la difficoltà. Ma mi preparo già a quando arrivare il secondo momento di difficoltà, il primo era prevedibile, perché paghiamo l’impatto con la categoria e sapevamo che le prime partite avrebbero potuto presentarci un po’ il conto. Non in termini di prestazioni, da quel punto di vista la squadra ha sempre coraggio e gioca a viso aperto, naturalmente con intelligenza, ma è una squadra che ha sempre dimostrato quello che vogliamo vedere. E’ chiaro che però il primo periodo di 4-5 partite, vuoi per calendario e per tante situazione, ci ha messo un po’ delle difficoltà che siamo andati a pagare. La seconda ondata di difficoltà ci dirà se stiamo diventando grandi o meno. Se vogliamo continuare a ottenere il risultato dobbiamo affrontare le difficoltà come fatto in questo periodo. Naturalmente sono felice per il club, per la mole di lavoro che stiamo facendo tutti assieme, sono felice per giocatori e staff, ma sto già pensando al dopo. Anche la sosta ci permette di ricaricarci, ma non dobbiamo staccare, l’amichevole servirà per farci stare sul pezzo, non possiamo permetterci un calo. La partita che verrà (contro il Bologna ndr) ci dirà tante cose, dobbiamo restare sul pezzo.

La vittoria sulla Roma rientra tra i successi insperati di cui parla il tecnico Zanetti?

E’ stato un risultato cercato e voluto dove ci siamo andati a riprendere i punti persi in gare in cui non dovevamo perderne. Contro Spezia e Salernitana abbiamo perso punti per strada e non doveva succedere, ma ricapiterà anche in futuro, per costruire la salvezza dovremo passare anche per successi non preventivati. Se vogliamo salvarci serve fare risultati con le piccole e batte anche qualche grande. Chiaro che fa piacere, si parla tanto di un qualcosa di straordinario contro la Roma, ma il Venezia ha fatto quello che doveva fare per andare a caccia della salvezza.

Mourinho non ha visto una Roma in difficoltà domenica, che ne pensi?

Risponderò come Zanetti, abbiamo creato tanto, i numeri dimostrano che il Venezia la vittoria l’ha voluta, poi Mourinho è un grandissimo allenatore, ma guardo in casa mia.