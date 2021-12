Venezia, Forte: “Per un romanista come me il gol alla Lazio vale doppio”

Francesco Forte, attaccante del Venezia, ha trovato nell’ultima giornata di Serie A il suo primo gol contro la Lazio. Il centravanti, nato a Roma, ha rivelato la sua fede romanista in un’intervista a Il Messaggero. Queste le sue parole:

“Un gol che per me vale doppio, perché oltre ad aver raggiunto un sogno che inseguivo da anni, per un romanista è sempre un motivo di orgoglio realizzarlo contro i biancocelesti. Finalmente è arrivato, anche se dispiace per come è finita la gara. Per me è stata la giusta ricompensa per le fatiche di questi anni, un bel finale d’anno sul piano personale“.