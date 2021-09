Venduti subito 9.000 biglietti per il Sassuolo

Corriere dello Sport (R. Maida) – A punteggio pieno dopo sette anni. L’entusiasmo tra i tifosi della Roma cresce, dopo un anno e mezzo senza frequentare gli stadi. Nel primo giorno di distribuzione dei biglietti della prossima partita contro il Sassuolo, sono stati circa 9.000 i vecchi abbonati ad esercitare la prelazione e ad assicurarsi il posto all’Olimpico. Il fatto singolare è che ancora La Lega non ha reso noto il giorno né tantomeno l’orario della partita, che potrebbe giocarsi sabato 11 oppure domenica 12.

Non è azzardato immaginare che si raggiunga il sold out, per quanto possibile in questo periodo di pandemia: potrebbe comunque essere abbattuto il risultati del debutto in Roma–Fiorentina, quando i paganti erano poco più di 27.000.

Nei prossimi giorni la società svelerà anche le modalità per l’acquisto dei biglietti di Roma-Cska Sofia, la prima partita del girone di Conference di giovedì 18, e per la seconda trasferta del campionato a Verona, anche quella da organizzare in base al calendario di anticipi e posticipi atteso nelle prossime ore.