Vendette sulla Champions, arrivano i derby dei dispetti

La Repubblica – A inizio stagione tutti cerchiavano in rosso la penultima giornata, tutti a pregustare il finale col botto. Invece rischiano di avere al massimo la funzione del dispetto. Juventus-Inter e Roma-Lazio, da potenziali big match a sfide svuotate e ridimensionate. La Roma potrebbe fare uno sgambetto ai biancocelesti che hanno residue speranze di Champions, che viceversa potrebbero negare ai giallorossi un posto nella neonata Conference League. Fonseca ormai è rassegnato, al suo posto arriverà Mourinho e la città è esplosa, al punto che questa partita pare interessare solo all’allenatore, il primo in 25 anni a chiudere dietro alla Lazio per due anni di fila e ancora incapace di batterla nelle due sfide precedenti