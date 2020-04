Più Var, meno falli di mano

TuttoSport – L’Ifab, l’organo che stabilisce le regole del calcio, ha pubblicato alcune modifiche al regolamento che entreranno in vigore dalla prossima stagione. Innanzitutto gli arbitri verrano chiamati più spesso al Var. Per quanto riguarda i falli di mano, il tocco accidentale con la mano dell’attaccante viene punito solo nel caso in cui si tratti di un’occasione da gol. Inoltre, per stabilire se c’è un tocco di mano, il limite del braccio è l’ascella. Nell’ambito dei rigori, invece, se il giocatore non rispetta la distanza obbligatoria di quattro metri quando il pallone è a terra verrà ammonito. Se un tiratore viene ammonito al 120′ e poi anche ai rigori, non sarà espulso.