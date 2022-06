Valencia, Gattuso: “Parlerò con Guedes, non siamo sicuri che andrà via. Perderemmo tanto”

Gennaro Gattuso si è presentato alla stampa spagnola come nuovo tecnico del Valencia. L’allenatore italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Gonçalo Guedes, accostato con insistenza alla Roma per l’imminente finestra di mercato. Queste le sue parole:

Guedes, Gayà e Soler crede che resteranno?

Spero di sì, ne parlerò con loro. Quando dico che credo nei dati è così. Oggi parliamo di una squadra che l’anno scorso ha segnato 48 gol e ne ha subiti 53. Quando il 50% dei gol lo fanno Guedes e Soler capisci l’importanza del giocatore. Io non penso all’importanza dei capitani, ma all’importanza tecnico-tattica. Se li perderemo, perderemo tanto. Per questo voglio parlare con loro. Vedremo che margini ci saranno, non siamo sicuri che andranno via. Ma conosco bene la loro importanza. Se andranno via dovremo prendere calciatori con la stessa voglia e lo stesso spirito.