La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – L’uscita dalla Borsa della Roma si avvicina. L’Opa, che è stata prolungata per un’altra settimana, è ormai ad un passo dal finire bene. In questi ultimi giorni sono state consegnate circa il 37% delle azioni ancora flottanti, pari ad una quota del 3,70%. Con gli oltre 3 milioni di euro rastrellati ieri i Friedkin si sono portati al 93,8% del capitale. Per raggiungere quota 95% dovranno essere consegnate altre 8.177.999 azioni.