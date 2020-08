Uno sfogo romanista, ma Edin c’è

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dzeko non ha usato giri di parole e con le sue espressioni di critica ha alimentato nuovi sussurri sul suo futuro alla Roma. Era arrabbiato per la sconfitta, ma con alcune parole esprime palese insoddisfazione per lo scarso coinvolgimento nell’azione offensiva. Sotto questo aspetto ha chiamato in causa l’allenatore al quale già aveva spiegato le sue perplessità a fine primo tempo. Il loro rapporto è ottimo e si può dire che se Dzeko ora è capitano, lo deve a Fonseca. Dzeko piace a Conte da molti anni, ma il suo ingaggio scoraggia ogni acquirente. Di fronte ad un’importante offerta non è escluso che la Roma possa decidere di rinunciare al uso miglior realizzatore, soprattutto se si aprisse una possibilità con Milik che il Napoli sta provando a mandare alla Roma per non darlo alla Juventus.