Franjo Ivanovic, attaccante dell’Union Saint Gilloise, ha accompagnato il suo allenatore in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma. Le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo bene, restare positivi. Ci alleniamo bene, miglioriamo. È una grande partita, non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo giocare liberi. È il più grande avversario che affrontiamo, non abbiamo fatto molte partite così importanti”.

Sui compagni.

“Ho imparato molto a connettermi con i compagni di squadra. Non è facile quando arrivi da un’altra squadra. Devo conoscerli bene, sempre meglio. Spero di poterlo dimostrare domani“.

Su Mirallas.

“Ci aiuta molto. Parliamo tutte le lingue. Ho imparato molto da lui, è un grande aiuto per gli attaccanti. Ci aiuta nei dettagli, nelle posizioni in area, nei movimenti. Non sono grandi cose, ma piccoli accorgimenti che possiamo usare in ogni partita“.

Al momento del sorteggio questa era una delle gare più difficili, ora, visto il momento della Roma, pensate di poterla vincere?

“Una squadra così grande non dipende dalla sua posizione in classifica. Possono sempre fare una grande partita. Ma sfrutteremo il fatto che non sono al meglio della forma. Vedremo domani chi sarà la squadra migliore sul campo“.

Sui pochi gol segnati.

“Lavoriamo su questo a ogni allenamento. Restiamo positivi perché creiamo occasioni, ed è importante. I gol arriveranno. È importante essere pericolosi, pazienti“.

Foto: [Fabrice Coffrini]/[AFP] via [Getty Images]