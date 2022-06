È cominciata la Nations League di Tammy Abraham. L’attaccante della Roma ha sfidato l’Ungheria, nello stesso girone dell’Italia, ma oggi è partito ed è rimasto tutta la partita in panchina. Il titolare è stato Harry Kane che l’ha recentemente lodato per la sua bellissima stagione. Il match è terminato 1-0 per i padroni di casa grazie al rigore trasformato da Szoboszlai. Prima sorpresa nel girone.