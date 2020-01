Under resta, no allo scambio con Suso

Suso alla Roma e Cengiz Under al Milan? La proposta partita da Milano non ha trovato terreno fertile nella capitale dove il turco è valutato 40 milioni e potrebbe essere usato come pedina di scambio nella trattativa per Smalling con il Manchester United. Sono arrivate anche smentite dalla Cina per le presunte offerte per Jesus e Fazio. Dall’Argentina intanto arriva un’indiscrezione da Fox Sports: il River Plate è interessato a Pastore. Per la difesa piace Ibanez dell’Atalanta, che però preferisce il Bologna che può garantirgli un posto da titolare. Lo riporta Il Corriere della Sera.