Under per ora non è over. A Verona serve

Corriere dello Sport (R.Maida) – Gli esuberi della Roma tornano più utili di quanto sembri a Fonseca. Sono Under e Karsdorp, costose scommesse effettuate da Monchi, che hanno di meritare visiblità, se non almeno il posto fisso in squadra. Se l’olandese si appresta a cominciare il campionato da titolare per poi andare via, il turco non conosce ancora il suo destino. Con molti assenti in attacco il suo riolo diventa fondamentale. Fonseca non stravede per lui perchè lo considera difficile da collocare tatticamente. Difficile nel 4-2-3-1 dove gli esterni devono spesso cambiarsi le posizioni e giocare molto dentro dal campo, sacrificandosi anche in fase difensiva. Ancor più difficile nel 3-4-2-1 avendo le caratteristiche di ala pura. Secondo le strategie societarie Under dovrebbe essere una plusvalenza sicura ed era stato concesso al Napoli nel complesso scambio per Milik. Ora l’affare si è bloccato e così Under potrebbe restare almeno fino a gennaio. L’Everton nelle scorse settimane ha fatto un sondaggio, ora si è fatto sentire il Newcastle. Anche qualche club tedesco ha chiesto info, ma al momento non c’è nulla di concreto. Il giocatore sta provando a rimettere in discussione le gerarchie di Fonseca e tra Frosinone e Cagliari ha segnato due gol.