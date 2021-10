Under: “I tifosi della Roma erano fantastici, ma qui a Marsiglia sono i migliori d’Europa”

Intervistato dai canali ufficiali UEFA, Cengiz Under ha parlato dei tifosi di Roma e Marsiglia. Queste le parole dell’esterno turco, in prestito ai francesi dal club capitolino: “I tifosi della Roma erano fantastici ma posso dire che i migliori tifosi sono qui a Marsiglia. Hanno un’influenza enorme. Appena si entra in campo, si resta colpiti dall’atmosfera, abbiamo l’impressione che stiano giocando al nostro fianco. Ho sempre sognato di giocare per tifosi così meravigliosi. E ora sto giocando davanti ai migliori tifosi d’Europa. Mi rende orgoglioso”.