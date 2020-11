Under: “I miei compagni di squadra al Leicester sono molto bravi, mi trovo meglio di quanto mi aspettassi”

Dal ritiro con la nazionale in Turchia, Cengiz Under ha rilasciato un’intervista ad “A Spor“, commentando la stagione disputata finora con il Leicster in Premier League e raccontando il suo rapporto con il compagno di squadra e connazionale Soyuncu. Queste le sue parole:

“Ho iniziato molto bene la stagione. Sono felice di aver giocato bene in un campionato come la Premier League. Spero di continuare così, l’importante è avere continuità. E credo che riuscirò a raggiungere anche questo obiettivo. I miei compagni di squadra sono molto bravi e ho subito fatto amicizia, mi trovo meglio di quanto mi aspettassi. Con Soyuncu parlavo al telefono quando ero a Roma e lui già in Inghilterra. Ci siamo detti che un giorno avremo giocato nella stessa squadra in Europa e adesso è successo. Adesso sta andando tutto bene, lui per me è un fratello e da anni è il mio compagno di stanza. Spero che giocheremo insieme nella stessa squadra in Europa per tanti anni”.