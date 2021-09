Cengiz Under, attaccante della Roma in prestito al Marsiglia, è tornato a parlare della sua vecchia squadra nella conferenza stampa prima del match in Europa League contro il Galatasaray. Il giocatore turco ha parlato del suo trasferimento in Francia con queste parole: “Il mio passaggio dalla Roma al Marsiglia è stato fatto grazie a Sampaoli. È stata una delle migliori decisioni di tutta la mia carriera firmare per l’OM”.