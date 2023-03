Amichevole per l’Italia Under 21. Gli azzurrini del ct Nicolato scendono in campo contro l’Ucraina a Reggio Calabria, una delle nazionali che si giocherà la 24ª edizione del torneo continentale dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. L’Italia vince per 3-1 grazie allo show di Colombo e alla rete di Lovato. Bove schierato come titolare, rimane in campo fino al 75’, viene poi sostituito da Fabbian.