L’Italia Under 21 del Ct Paolo Nicolato è pronta ad affrontare il Lussemburgo nel match valido per le qualificazioni agli europei di categoria. L’allenatore ha diramato la formazione titolare: Calafiori rimane in panchina. Ecco la formazione scelta per il match: Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri