Ultimo impegno per la Nazionale Under 21 che ha affrontato l’Irlanda. Vittoria senza storia per i nostri ragazzi con Edoardo Bove protagonista. Il centrocampista della Roma, che quest’anno farà parte del pacchetto di reparto della squadra di mister Mourinho, ha giocato per 66 minuti e poi ha lasciato il posto a Miretti. Il match è terminato per 4-1.