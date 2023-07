L’Italia Under 19 conquista la semifinale europea. Dopo il brutto ko contro il Portogallo, gli azzurrini trovano il pareggio per 1-1 contro la Polonia e volano allo step successivo. Affronteranno una tra Spagna e Norvegia. Il giallorosso Faticanti, rimasto in campo per 77’, ha esultato sui social pubblicando una storia su Instagram:

“Semifinale”