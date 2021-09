Under 17, ufficializzato Joao Costa dal Corinthians – FOTO

La Roma ha ufficializzato l’acquisto per l’U17 di Joao Costa dal Corinthians. L’esterno brasiliano è un altro colpo della società giallorossa, chiaramente da valutare per il futuro del club. Il calciatore ha commentato in questo modo:

“Gioia e gratitudine per indossare questa maglia. Forza Roma. Ora scrivo un altro capitolo verso il mio sogno. Continuerò sempre con tanta grinta in campo e voglia di vincere. Ringrazio Dio, la mia famiglia, i miei agenti che mi hanno aiutato qui e l’accoglienza dello staff Roma”.