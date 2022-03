Una spalla per Abraham: occhi puntati su Guedes

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma ha capito come Tammy Abraham sia forte da essere destinato a diventare uno dei punti fermi della squadra. Ora la dirigenza dovrà pensare ai giocatori che lo potranno affiancare. Tutto questo al netto della cessione o meno di Zaniolo. Il primo nome è quello di Goncalo Guedes, 25enne del Valencia. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2023 e il prezzo del suo cartellino è ancora alto, 30 milioni di euro. In questa stagione ha segnato 13 gol e fornito 5 assist.

Un altro che piace è Talisca che ha caratteristiche più da trequartista o seconda punta. Il suo contratto scade nel 2024, ma gradirebbe un ritorno in Europa. Ha giocato nel Benfica ed è inutile dire che Pinto lo conosce bene. Il suo bottino stagionale è comunque ottimo: 15 gol e 2 assist in 25 partite. L’ultimo nome è stato seguito anche in estate ed è Kostic. E’ chiaramente un esterno d’attacco tanto che il suo rendimento è spostato più verso gli assist: ben 12 quelli serviti. Non andrà via per meno di 20 milioni.