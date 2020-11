Una Roma portoghese

Il Tempo (A.Austini) – Non ha mai fatto il direttore sportivo e nella Roma avrà un ruolo anche più importante. Il giovane Tiago Pinto è il nuovo general manager dell’area sportiva giallorossa, andando a formare una nuova coppia con Fonseca, totalmente estraneo alla scelta: anche il tecnico ha scoperto ieri che da gennaio avrà come punto di riferimento in società Pinto, con il quale non aveva mai avuto contatti. Il precoce manager ha fatto un percorso incredibile al Benfica, di cui era un semplice socio. Dal 2012 ha iniziato a dirigere la polisportiva della società lusitana, con 50 titoli in varie discipline durante la sua gestione. Solo nel 2017 ha iniziato ad occuparsi di calcio, diventando Director of Professional Football con Rui Costa nelle vesti di ds. I Friedkin hanno deciso di affidargli l’area sportiva della Roma e riferirà direttamente a Dan e Ryan, senza passare per Fienga che rimane a capo dell’azienda ma non guiderà più l’area sportiva.