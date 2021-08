Una Roma a nervi tesi. Ko col Betis e 4 espulsi

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nervi tesi per la penultima amichevole precampionato della Roma, che perde 5-2 col Betis e finisce in otto con ben 4 espulsi (nella conta anche Mourinho). I giallorossi vanno subito sotto ma pareggiano con Shomurodov (primo gol in giallorosso). Il Betis torna in vantaggio con Fekir e pareggia Mancini. Quello che succede dopo ha dell’incredibile: vengono espulsi, a distanza di tempo, Pellegrini, Mancini e Karsdorp, oltre che Mourinho e un componente della panchina. Con i giallorossi in otto, gli spagnoli hanno vita facile e fanno altri tre gol. Il nervosismo che mostra la Roma non promette nulla di buono in questo inizio di stagione. Dzeko resta fuori tutta la partita, un indizio di mercato?