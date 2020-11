Una maglia per il Papa. Fienga ieri in Vaticano

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma dal Santo Padre. L’amministratore delegato del club, Guido Fienga, è stato ricevuto da papa Francesco a margine della Santa Eucaristia in occasione della quarta giornata mondiale dei Poveri. Attraverso la fondazione Roma Cares, la società ha sostenuto l’iniziativa di solidarietà del Vaticano con la consegna di 5.000 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità destinati alle famiglie di circa 60 parrocchie della città. La regia dell’evento è stata di monsignor Rino Fisichella, già vicino alla Roma nel giorno dell’inaugurazione della nuova sede dell’Eur, a cui prese parte con tanto di benedizione. Durante l’incontro, il Santo Padre ha firmato una maglietta speciale della Roma a lui dedicata che sarà messa all’asta per sostenere altre iniziative di beneficienza. La distribuzione dei pacchi è cominciata già venerdì mattina: i furgoncini giallorossi, le classiche apette, si sono mossi in giro per la capitale ed hanno recapitato piano piano le provviste. Friedkin ha spostato in pieno il progetto della fondazione, che era stato voluto da Pallotta nei primissimi mesi da presidente della Roma.