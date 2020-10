Una difesa che fa gol. La “prima” di Kumbulla è già da veterano

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Nella serata bagnatissima di Berna, Fonseca ha deciso di rischiare e lo ha fatto fin troppo mettendo in campo una Roma rivoluzionata. La partita è stata vinta quando sono entrati i grossi calibri che, pero, hanno risparmiato del minutaggio. Chi ha segnat il match è stato il più giovane di tutti, Kumbulla: “E’ stata una partita difficile. Giocavamo su un campo sintetico, a cui noi siamo abituati e su cui molte squadre fanno fatica“. Il mix tra giovani ed esperti comincia a funzionare: “Mkhitaryan ha messo questa palla e io ho dovuto solo metterla dentro. Un esordio così è il massimo. E’ stato incredibile perchè ho segnato e grazie al mio gol abbiamo vinto. E’ proprio alla squadra che voglio dedicare la mia rete“. Per la Roma è stata una notta da trazione anteriore e lo certifica anche il gol di Peres: “Siamo stati bravi a riprendere la partita, siamo stati concentrati e non abbiamo mollato mai niente“.