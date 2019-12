Una compravendita record. Inter e Milan valutate meno

Con la cessione della Roma Pallotta realizza un vero e proprio record in Serie A. Il club passa a Friedkin per 790 milioni, un valore senza precedenti nel massimo campionato italiano. Neanche l’Inter di Moratti ha raggiunto tali cifre visto che Thoir acquistò il 70% dei nerazzurri per 250 milioni. Il Milan di Berlusconi, invece, passò a Yonghong Li per 740 milioni di euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di euro. Lo riporta Il Messaggero.