Una bella squadra se si potesse parlare di calcio

Corriere della Sera (P.Di Caro) – Se solo si potesse parlare di calcio, si direbbe che la Roma è una bella squadra. Che nel momento di massima difficoltà sa trovare soluzioni, coraggio, forza nelle gambe, equilibrio. Che i suoi giocatori di rado perdono la testa. Che a volte sarebbe meglio tirare in porta che pensarci troppo su, ma non succede niente se si sbaglia, conta di più che l’errore lo si sappia superare tirando fuori una gran partita (bisogna imparare a fregarsene, Lollo). Che è vero che fare gol è il mestiere del centravanti, ma caricarsi in momenti drammatici è un lavoro che solo i grandi giocatori sanno fare. E Dzeko è uno di loro. Che non c’è stato uno solo di tutti quelli che hanno affrontato il Sassuolo che non avrebbe meritato di vincere la partita. Se solo si potesse parlare di calcio.