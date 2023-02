Il Messaggero (P. Liguori)– La Roma gioca a Lecce, gara importante perchè ci sono in palio punti necessari per la Champions. Sarebbe un traguardo che vale un trofeo, vista la concorrenza e i benefici economici che ne possono derivare. Da quando la Roma ha raggiunto il terzo posto, con 8 punti in più rispetto allo scorso anno. si parla più di Mourinho che della squadra. Lasciando intendere che proprio lui oggi sarebbe un problema, come lo sarebbe anche una sua futura partenza. Tiago Pinto ha dovuto ammettere di aver commesso diversi errori. Sicuramente dietro questa ammissione c’è lo zampino dei Friedkin, ma la situazione non cambia: con i danni precedenti e la partenza di Zaniolo, la rosa è più debole.