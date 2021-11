“Un rigore tirato di nuovo…” Mourinho rigioca Juve-Roma

La Stampa (M.De Santis) – Non ne parla, ma ne posta. “Non voglio dire niente di arbitri e di Serie A” taglia corto José Mourinho alla vigilia di Roma-Bodo (stasera alle 21) di Conference League, occasione per riscattare il 6-1 incassato in Norvegia. Qualche ora dopo, sul profilo ufficiale Instagram, lo Special One pubblica un post di tutt’altro tipo: le immagini dei rigori sbagliati di Veretout con la Juve e Dybala (poi ribattuto) con lo Zenit e il messaggio: “Uno è stato ribattuto, l’altro no… Indovina quale”. Mossa acchiappa-like di Mou, un po’ da fine stratega della comunicazione e un po’ da tribuno, che getta altra benzina sul fuoco della sindrome da accerchiamento romanista, richiamando in causa l’arbitraggio di Orsato contro la Juve e amplificando i cattivi pensieri dei tifosi dopo quello di Maresca con il Milan.