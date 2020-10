La Gazzetta dello Sport (E.Lusena) – Al 13esimo il rigore per lo Young Boys. del Cerro Grande non ha avuto dubbi, ma le immagini (non c’il VAR nei gironi) raccontano che il contatto tra le gambe non c’è. Il centrocampista avversario cerca Cristante e si tuffa. Dopo il 90esimo, poi, Zesiger tira in faccia il pallone a Peres: brutto gesto ed è stato sbagliato non dargli il giallo col giocatore che sarebbe stato espulso.