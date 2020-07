Un modello per l’Europa

Il Messaggero (S. Carina) – La ricerca dell’equilibrio e una squadra che ormai perde in continuazione hanno fatto tornare Fonseca alla difesa a tre. L’idea del tecnico a Napoli era chiara: creare maggiore densità in mezzo, anche grazie a Veretout. La difesa a tre era già stata proposta in stagione, ad esempio a Parma, dove però Fonseca aveva schierato Cristante in mezzo a due centrali, in un modulo dunque più propositivo. Al San Paolo invece il portoghese ha mandato in scena la variante difensiva e gli effetti non sono stati quelli sperati. I numeri non mentono: 18 conclusioni subite, 12 nello specchio della porta. Nel post gara Fonseca ha annunciato che riproporrà il modulo, volendo regalare continuità tattica, anche in previsione dell’Europa League. Senza Smalling infortunato, i pericoli non mancheranno.