Un esercito di fuori rosa

Il Messaggero (G. Lengua) – C’è un’altra squadra a Trigoria che la società non potrà abbandonare per non depauperare il proprio patrimonio. Si tratta di quella formata dai calciatori che rientreranno dai prestiti, giocatori su cui Fonseca non ha intenzione di contare per il prossimo campionato, ma che dovranno essere piazzati in giro per l’Italia o per l’Europa per risparmiare sull’ingaggio e non affollare lo spogliatoio. L’ultimo rientrato è Alessandro Florenzi, la sua esperienza al Valencia si è chiusa ieri e non ha portato i frutti sperati. Il giocatore è adesso in attesa che Fienga e Baldini gli trovino una sistemazione: in pole c’è il Siviglia di Monchi, ma hanno chiesto informazioni anche Fiorentina e Atalanta. Tornerà anche Rick Karsdorp ed è da verificare se Fonseca vorrà dargli un’altra chance. Già tornato a Roma Robin Olsen, che non ha visto il suo contratto prolungarsi fino a fine campionato, come successo a Mirko Antonucci, rispedito al mittente dal Vitoria Setubal. Da valutare invece il futuro di Schick, che ha fatto bene al Lipsia e sul quale ora c’è anche il Milan.