Un derby mai visto

Il Messaggero (A. Angeloni – E. Bernardini) – Il derby di Roma è sempre unico, per definizione, ma questo purtroppo lo sarà ancora di più. Stavolta è unico per il vuoto, il silenzio. Non si parlerà di ordine pubblico, anche se – come successo a Milano – magari qualcuno si farà trovare allo stadio, a tifare da fuori. Unico anche per il giorno in cui si giocherà, di venerdì.

Venerdì ci saranno di fronte due squadre con due situazioni simili, l’obiettivo della Champions, con la Roma più avanti e la Lazio a inseguire. Ma nessuna è nettamente superiore a un’altra. E questo è l’aspetto di normalità che ci godiamo un po’.