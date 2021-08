Un colpo per il futuro: ecco Nina Kajzba

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Un colpo per il presente ma anche per il futuro. La Roma Femminile ha ufficializzato l’ingaggio di Nina Kajzba, attaccante centrale che ha firmato un contratto fino al 2023. Si tratta di una classe 2004 che però ha già fatto vedere cose importanti in patria: con la maglia del ZNK Pormurje, lì in Slovenia, ha segnato 32 reti in 14 partite, di cui uno in Champions League, dove ha messo da parte 4 gettoni. Di più. Nina Kajzba ha già esordito nella nazionale maggiore della Slovenia nonostante la giovane età.

“La Roma rappresenta un’opportunità enorme, mi sento fortunata e onorata di entrare a far parte di questa squadra e di questa società“, ha detto Nina dopo la firma ai canali ufficiali della Roma. “Questa sarà la mia prima stagione lontana da casa. Sono ambiziosa e ho voglia di dimostrare che anche una giovane può giocare all’estero ed esprimere al meglio le proprie qualità“.

Betty Bavangoli ci scommette a occhi chiusi: “Siamo felici di dare il benvenuto nella famiglia della Roma a Nina Kajzba. Nina è una calciatrice ancora molto giovane ma di grande prospettiva e talento. Siamo sicuri che con noi potrà crescere e migliorarsi“. La squadra, intanto, archiviato il secondo posto alla Amos Women’s French Cup a Tolosa, oggi riprenderà gli allenamenti presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.