Un capitano in prestito. Saluto triste di Florenzi

Poco più di quattro anni fa segnava quel gol al Barcellona che faceva scattare tutto lo stadio in piedi. Oggi se ne va, almeno fino a giugno, con una sensazione di tristezza e malinconia per una storia ingiusta e con molti rimpianti. L’ex capitano della Roma è partito in direzione Valencia in prestito secco, per rilanciarsi in vista dell’Europeo. Nessun obbligo di riscatto: in estate probabilmente si sceglierà la via concreta per il divorzio definitivo. Lo riporta Il Tempo.