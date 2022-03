Un asteroide passa sopra la Curva Sud dopo la vittoria della Roma – VIDEO

Vittoria col favore dell’astronomia. Al termine del successo per 1 a 0 contro l’Atalanta – gol di Abraham, magicamente servito da Zaniolo – sopra la Curva Sud, in festa come tutto lo stadio, è passato un asteroide. A testimoniarlo il video di una tifosa presente all’Olimpico che ha scelto di condividere la curiosa coincidenza su Twitter. Tre punti che quindi trovano l’approvazione e la gioia del mondo romanista e non solo.

Ero allo stadio olimpico ieri sera con mio figloo quando mi sono accorta di un #bolide spettacolare e l'ho ripreso. Pensavo di essermi sbagliata e che fosse un festeggiamento un po' estremo, invece…è proprio lui! pic.twitter.com/pIZV9X5QzK — the swinging mom (@TheSwingingMom) March 6, 2022