Un altro Zaniolo. Ora all’orizzonte c’è solo la Roma

Il Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Oggi Nicolò è felice. Lo stato d’animo è cambiato rispetto a dieci giorni fa, quando la Roma si è radunata e lui era frastornato dalle voci di mercato. In Portogallo la Roma riacquista Zaniolo e capovolge la situazione. E’ sempre più difficile una sua cessione, si comincia a lavorare sul rinnovo fissato a settembre. Lo scenario è cambiato e i motivi sono evidenti. Quando è cominciato il raduno dava per scontato il trasferimento alla Juventus, ma il club bianconero non è in grado di avvicinarsi alle richieste dei Friedkin. Le condizioni proposte dalla Juve, con le contropartite, sono state giudicate inaccettabili e se non arriva un’offerta all’altezza Nicolò resta ed è felicissimo di restare.

A settembre il suo contratto potrebbe essere rinnovato, da 2,5 milioni attuali a 4 a stagione. Mourinho è sempre stato molto chiaro con lui e lo è stato ancora di più nei primi giorni di ritiro. Parlando del suo futuro gli ha detto che se dovesse arrivare una proposta che lo faccia felice ma che accontenti la Roma potrebbe partite, ma se resta lo vuole carico, pronto ad aiutare la squadra a vincere. Zaniolo si allena con grande impegno ad Albufeira, si è presentato in buone condizioni dopo aver lavorato per quasi tutta l’estate nel centro di Pontremoli, vicino casa sua. Dopo un anno di lavoro insieme Mourinho ha capito come prenderlo dal punto di vista psicologico, la chiacchierata con Pellegrini di giovedì scorso è stata importane per dargli fiducia.