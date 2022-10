Un altro sold out, sorpresa Pellegrini

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Un altro esaurito all’Olimpico, il tredicesimo consecutivo. Oltre 62.000mila spettatori, con una bella rappresentanza anche dei tifosi del Lecce nei Distinti Nord. Sarà una festa, in un’onda di entusiasmo che neanche i rovesci tecnici possono scalfire. La Roma chiede aiuto anche alla sua gente per dimenticare la seconda sconfitta contro il Betis e confermarsi in campionato dopo la vittoria di San Siro. La migliore notizia possibile per Mourinho è il recupero di Lorenzo Pellegrini, che ieri è si allenato con i compagni. L’obiettivo è averlo a pieni giri per il Betis, stasera potrebbe andare in panchina. Se così fosse, potrebbe entrare nel secondo tempo. Sarà comunque una Roma vicina a quella titolare, ma le tossine lasciate dall’Europa League verranno considerate nella scelta della formazione titolare.