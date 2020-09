Ultimo test a Cagliari per Fonseca: riecco Dzeko

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Ultimo test precampionato per la Roma di Fonseca, ultime indicazioni a una settimana dall’inizio del campionato. Il tecnico della Roma, che dopo l’assenza contro il Frosinone ritrova Dzeko tra i convocati per il Cagliari (parto della moglie permettendo), con ogni probabilità testerà la formazione da schierare sabato prossimo a Verona. Sulla sinistra quindi dovrebbe partire Spinazzola, sarà l’ex Juve in questa stagione il titolare sulla fascia mancina, ma ci sarà spazio anche per Calafiori. Se non ci sarà Dzeko, in attacco spazio a Mkhitaryan, con Pellegrini alle sue spalle. Da valutare le condizioni di Ibanez, uscito contro il Frosinone per un fastidio alla caviglia ma comunque convocato. Sulla carta la coppia a centrocampo dovrebbe essere Vertout-Diawara, ma Villar sta conquistando sempre più spazio. Con ogni probabilità la squadra domani riposerà, per riprendere gli allenamenti lunedì.