Il Tempo (L. Pes) – Hummels chiude la porta. Il mercato giallorosso termina con una ciliegina di grande valore tecnico ed esperienza internazionale, oltre che quasi venti trofei. Il difensore tedesco era l’anello mancante di una campagna acquisti da 115 milioni di investimento (bonus esclusi). Dodici giocatori acquistati e un abbattimento del monte ingaggi sceso al di sotto dei 90 milioni. Anche in giallorosso Mats ha scelto la numero 15, e da oggi sarà a disposizione di De Rossi per ritrovare la forma. L’accordo trovato martedì sera prevede un fisso da 2.5 milioni con alcuni bonus.

Un mercato difficile per dirigenti e allenatore, probabilmente non impeccabile nelle tempistiche. Saltato, invece, in extremis il ritorno in giallorosso di Manolas. Anche il greco era svincolato, e l’altro ieri le parti erano praticamente arrivate a chiudere l’accordo per un anno a 500 mila euro stagionali. Poi tra la nottata e la mattinata di ieri il confronto interno al club che ha portato alla scelta di non proseguire preferendo far crescere profili giovani.