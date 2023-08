Il Tempo (M.Cirulli) – Marcos Leonardo ultima alternativa. Dopo più di una settimana di trattative con il Santos per l’attaccante brasiliano, i giallorossi continuano a sperare in un’apertura da parte dei Peixe per il classe 2003. Tiago Pinto ha trovato da tempo un accordo con l’attaccante, che ieri ha continuato a non allenarsi con la squadra e che non prenderà parte per la sfida con il Fortaleza, ma il gm giallorosso continua a fare i conti con la situazione economico-societaria del Santos. Il club paulista, quart’ultimo in campionato e in piena zona retrocessione, nei giorni scorsi ha cambiato direitore sportivo, in seguito alle dimissioni di Falcao, e allenatore, con Diego Aguirre che aveva già preannunciato in conferenza stampa l’importanza di Marcos Leonardo per risollevare il club.

Tiene ancora banco l’offerta giallorossa di 18 milioni di euro totali, divisi in 12 di parte fissa e 6 di bonus, di cui la metà facilmente raggiungibili, oltre a un 10% sulla futura rivendita. Da mercoledì c’è stato inoltre il tentativo della Roma per Beltran del River Plate, nome già da tempo nel mirino di Pinto. Sul centravanti ha tuttavia chiuso la Fiorentina, forte di un accordo con il club argentino per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. I giallorossi hanno provato ad inserirsi nelle ultimissime ore cercando di sorpassare la Viola per l’attaccante nato a Cordoba, che in questa stagione ha realizzato 16 gol e 4 assist, collezionando 35 presenze, ma nella serata di ieri è arrivato l’ok del giocatore che gia domani potrebbe arrivare in Italia.

Sfumato anche lui, la Roma adesso spera in un’apertura del Santos per Marcos Leonardo nelle prossime ore. Sempre viva la pista Zapata che non va sottovalutata. I soldi per il reparto offensivo potrebbero arrivare dalla cessione di Ibanez, ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Ahli: la Roma ha incassato 28,5 milioni ai quali potrebbero aggiungersene 3, relativi a bonus individuali e di squa- dra. I giallorossi inoltre tratterranno un 20% sulla futura cessione, mentre il contributo di solidarietà di 1,5 milioni è stato pagato dai sauditi.

Nel frattempo, la Roma questa mattina tornerà ad allenarsi a Trigoria a un giorno dall’amichevole di Tirana contro il Partizani. Ieri si è svolta una seduta pomeridiana con Pellegrini e compagni che hanno lavorato sul campo tra esercizi fisici e con il pallone. Ancora assenti Dybala e Matic. Entrambi hanno svolto lavoro individuale, con Dybala che si sta gestendo dopo un fastidio muscolare accusato domenica scorsa contro il Tolosa. Discorso diverso per Matic: sul serbo è vivo l’interesse del Rennes, con le due parti che avrebbero un accordo per un biennale. Alla Roma tuttavia non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale, con il club capitolino che continua a ritenere il giocatore incedibile.