Il Messaggero (S.Carina) – Tra un mercato che non decolla e un campionato che si avvicina, Mourinho prepara l’ultima amichevole stagionale prima del debutto in serie A contro la Salernitana (domenica 20, ore 18.30). Sarà un lieto ritorno quello a Tirana, teatro del trionfo in Conference League. Lo Special non porterà con sé Matic che anche ieri si è allenato a parte.

Situazione che mercoledì sembrava preludere ad un chiarimento ma che rimane invece ancora da definire tra problematiche personali del calciatore e proposte di mercato (Rennes). Anche Dybala, alla pari dell’amico serbo, non si è allenato con il gruppo ma l’argentino confida oggi di aggregarsi alla squadra. Rimane invece in dubbio per Tirana.

Essendo squalificato per l’esordio in campionato e reduce da un sovraccarico muscolare che lo ha indotto a chiedere la sostituzione dopo 35 minuti a Tolosa (anche se poi gli esami successivi alla gara non hanno rilevato nulla di preoccupante e il calciatore ha preferito gestirsi con delle sedute individuali in palestra per non rischiare una ricaduta), l’ultima parola spetterà a Mourinho. Che attende, oltre al centravanti, anche la mezzala che andrebbe a completare la mediana.

Il nome è noto da tempo. Si tratta di Renato Sanches, in uscita dal Psg. Pinto è convinto che sia soltanto una questione di tempo. Dopo aver convinto il ragazzo, resta soltanto da stabilire la percentuale dello stipendio che sarà a carico dei giallorossi. Operazione che dovrebbe prevedere un esborso di un milione per il prestito oneroso e 12 per il diritto di riscatto. A Parigi c’è anche Paredes. Ieri il Psg ha ricevuto un’offerta ufficiale del Galatasaray che ha messo sul piatto 6 milioni.

L’argentino prima di accettare di trasferirsi in Turchia ha preso qualche giorno di tempo. Vuole prima capire come andrà a finire la querelle tra la Roma e Matic. Leandro, infatti, vedrebbe di buon occhio un ritorno in giallorosso, club nel quale ha militato nella stagione 2016-17. Il problema, eventualmente sarà pareggiare l’offerta dei turchi. La Roma nel ruolo vorrebbe effettuare un’operazione in prestito secco. Società giallorossa che intanto ieri ha ufficializzato la cessione di Ibañez. Confermate le cifre: il difensore brasiliano si trasferisce in Arabia Saudita, all’Al-Ahli, a titolo definitivo per 28,5 milioni di euro più 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita.