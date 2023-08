Il tormentone dell’estate è finalmente giunto a un termine, seppur non quello sperato dai tifosi giallorossi. Infatti Gianluca Scamacca tornerà a solcare i campi della Serie A, ma non con la maglia della Roma, bensì, a titolo definitivo, con quella nerazzurra dell’Atalanta. Il club bergamasco è riuscito a superare la concorrenza delle varie squadre interessate all’attaccante, presentando un’offerta superiore sia al West Ham che al giocatore. Nel pomeriggio è stata la società orobica a comunicare l’ufficialità: “Per tornare in Italia Scamacca ha scelto l’Atalanta! Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca“.