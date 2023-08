Per il primo big match casalingo, Roma-Milan, la società sul proprio sito ufficiale comunica le date per la vendita dei biglietti. Ecco il comunicato:

“Una sfida stellare. Una classica del nostro campionato. Roma-Milan è una partita che ci rimanda a duelli storici, a leggendarie imprese, a immortali campioni.

Ancora una volta, il sostegno dei romanisti potrà però fare la differenza. Servirà la voce di tutto lo Stadio.

Il fattore tempo sarà decisivo: con 40 mila abbonati, i posti disponibili saranno inferiori all’anno scorso.



Fase 1: prevendita abbonati Plus

Il Club ha previsto due fasi di vendita. La prima, riservata agli abbonati Plus 2023-24, scatta alle ore 16 di lunedì 7 agosto: in esclusiva per le prime 24 ore, solo loro possono usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato Plus può acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Fase 2: vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di martedì 8 agosto. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 16:00 di martedì 08 agosto”.

ASRoma.com