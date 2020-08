Ufficiale, niente Lazio per David Silva: è un nuovo giocatore della Real Sociedad

David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il trequartista ormai ex Manchester City è stato per qualche settimana al centro di un’intricata vicenda di mercato: la Lazio si è avvicinata a lui, al punto che sembrava fatta per uno suo trasferimento nella Capitale. L’ufficialità non è mai arrivata e la trattativa si è complicata, consentendo anche l’inserimento di diversi altri club, tra i quali la Roma, ma soprattutto la Real Sociedad. Proprio la squadra spagnola è riuscita a superare i biancocelesti nella corsa al giocatore e ieri sera è arrivata l’ufficialità del suo acquisto.